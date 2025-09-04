Pavard all’OM, Lucas Hernandez ‘sotto choc’: “Amico mio, che hai fatto?”

FC Inter 1908
Siparietto raccontato da Canal Plus che arriva dal ritiro della Nazionale con il giocatore del PSG che ha saputo in diretta del trasferimento dell'amico a Marsiglia
Non se l'aspettava proprio. Benjamin Pavard ha firmato per l'Olimpyque Marsiglia e lui lo ha saputo in diretta dal fratello Theo Hernandez. In un video andato in onda su Canal Plus, l'ex giocatore del Milan avvisa Lucas, con lui nel ritiro della Francia, del passaggio - avvenuto il primo settembre - del difensore dall'Inter al club francese.

Il Marsiglia è la squadra rivale del PSG, quella nella quale gioca proprio Lucas, che quando viene a sapere della notizia quasi non ci crede. Theo gli dice prendendolo in giro: "Pavard va al Marsiglia. È la fine di una bella amicizia...". Il fratello si porta le mani sulla testa, digrigna i denti ma sorride:"Amico mio Ben... Cosa mi hai fatto, mio ​​Ben?". 

L'ex Inter è tornato a giocare in Francia per la prima volta dal 2016 quando aveva lasciato il Lille e aveva poi giocato in Germania nel Bayern (e ha condiviso lo spogliatoio con Lucas), gli ultimi due anni in Italia e i due si sono affrontati anche nella finale di Champions. È stato convocato da Deschamps ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo l'infortunio di un suo compagno, quindi è a Claire Fontaine con Hernandez e si possono immaginare gli sfottò tra i due. "È l'amico migliore che ho nel mondo del calcio - ha continuato Lucas Hernandez nel video di Canale + continuerà ad essere così". Amici rivali.

