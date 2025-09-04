Pavard all’OM, Lucas Hernandez ‘sotto choc’: “Amico mio, che hai fatto?”

L'ex Inter è tornato a giocare in Francia per la prima volta dal 2016 quando aveva lasciato il Lille e aveva poi giocato in Germania nel Bayern (e ha condiviso lo spogliatoio con Lucas), gli ultimi due anni in Italia e i due si sono affrontati anche nella finale di Champions. È stato convocato da Deschamps ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo l'infortunio di un suo compagno, quindi è a Claire Fontaine con Hernandez e si possono immaginare gli sfottò tra i due. "È l'amico migliore che ho nel mondo del calcio - ha continuato Lucas Hernandez nel video di Canale + continuerà ad essere così". Amici rivali.