FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini pronostica: “Milan arriva 5o in campionato, Inter 2a. E lo scudetto lo vince…”

ultimora

Sabatini pronostica: “Milan arriva 5o in campionato, Inter 2a. E lo scudetto lo vince…”

Sabatini pronostica: “Milan arriva 5o in campionato, Inter 2a. E lo scudetto lo vince…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha pronosticato così la classifica finale del campionato di Serie A
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha pronosticato così la classifica finale del campionato di Serie A: "Quinto ci metto il Milan: è migliorata la pachina, Allegri è un allenatore completo. Ha un super centrocampo, forse il migliore della Serie A: però manca qualcosa, un difensore esperto senza dubbio e un centravanti. C'è però la variabile Leao: per me da centravanti potrebbe diventare uno che lotta per la classifica marcatori.

Sabatini pronostica: “Milan arriva 5o in campionato, Inter 2a. E lo scudetto lo vince…”- immagine 2
Getty Images

Quarto posto per la Roma: è arrivata quinta e sarebbe un miglioramento. Guardando il mercato c'è un'evuidenza: con i nuyovi acquisti, Gasperini può inserire cinque nuovi titolari. Wesley gioca di sicuro, Bailey non credo che sarà titolare perché giocherà Dybala, Ferguson è un ottimo centravanti ed è un salto di qualità rispetto a Dovbyk.

Terza metto la Juventus: ha un potenziale offensivo enorme grazie ad Openda e Zhegrova, Yildiz è un fenomeno, David è molto bravo, Conceicao non si può dimenticare. Ma soprattutto Vlahovic: sembra una storia di quelle che dovevano finire in un certo modo, invece c'è questo matrimonio di convenienza e magari potrà diventare l'eroe che non è stato finora alla Juve. Però secondo me oltre al terzo posto non può andare.

Sabatini pronostica: “Milan arriva 5o in campionato, Inter 2a. E lo scudetto lo vince…”- immagine 3
Getty Images

Secondo me arriva seconda l'Inter ancora una volta: ha messo giovani che mi piacciono molto come Pio Esposito e Bonny, anche se dipende ancora dai gol di Thuram e Lautaro. Sucic mi piace tantissimo, però sarà un po' alterno: Diouf lo voglio conoscere bene ma me ne parlano molto bene. Con Akanji ha fatto un gran colpo, ne avrà un gran bisogno più che braccetto come difensore centrale. Ma il Napoli è più forte e potrebbe avvicinarsi ad uno storico bis".

Leggi anche
Pavard all’OM, Lucas Hernandez ‘sotto choc’: “Amico mio, che hai...
EA Sports POTM di agosto, anche un nerazzurro tra i candidati: ecco come votare

© RIPRODUZIONE RISERVATA