Marco Astori Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 14:46)

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha pronosticato così la classifica finale del campionato di Serie A: "Quinto ci metto il Milan: è migliorata la pachina, Allegri è un allenatore completo. Ha un super centrocampo, forse il migliore della Serie A: però manca qualcosa, un difensore esperto senza dubbio e un centravanti. C'è però la variabile Leao: per me da centravanti potrebbe diventare uno che lotta per la classifica marcatori.

Quarto posto per la Roma: è arrivata quinta e sarebbe un miglioramento. Guardando il mercato c'è un'evuidenza: con i nuyovi acquisti, Gasperini può inserire cinque nuovi titolari. Wesley gioca di sicuro, Bailey non credo che sarà titolare perché giocherà Dybala, Ferguson è un ottimo centravanti ed è un salto di qualità rispetto a Dovbyk.

Terza metto la Juventus: ha un potenziale offensivo enorme grazie ad Openda e Zhegrova, Yildiz è un fenomeno, David è molto bravo, Conceicao non si può dimenticare. Ma soprattutto Vlahovic: sembra una storia di quelle che dovevano finire in un certo modo, invece c'è questo matrimonio di convenienza e magari potrà diventare l'eroe che non è stato finora alla Juve. Però secondo me oltre al terzo posto non può andare.

Secondo me arriva seconda l'Inter ancora una volta: ha messo giovani che mi piacciono molto come Pio Esposito e Bonny, anche se dipende ancora dai gol di Thuram e Lautaro. Sucic mi piace tantissimo, però sarà un po' alterno: Diouf lo voglio conoscere bene ma me ne parlano molto bene. Con Akanji ha fatto un gran colpo, ne avrà un gran bisogno più che braccetto come difensore centrale. Ma il Napoli è più forte e potrebbe avvicinarsi ad uno storico bis".