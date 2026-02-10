"Francesco Acerbi compie oggi 38 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2022, Acerbi ha saputo imporsi fin da subito come uno dei pilastri della squadra, mettendo a disposizione solidità, personalità ed enorme spirito di sacrificio. Con la maglia nerazzurra è stato protagonista di un ciclo vincente, culminato con la conquista dello Scudetto della Seconda Stella, oltre a una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane".