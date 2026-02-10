"Francesco Acerbi compie oggi 38 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2022, Acerbi ha saputo imporsi fin da subito come uno dei pilastri della squadra, mettendo a disposizione solidità, personalità ed enorme spirito di sacrificio. Con la maglia nerazzurra è stato protagonista di un ciclo vincente, culminato con la conquista dello Scudetto della Seconda Stella, oltre a una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane".
Acerbi compie gli anni, l’Inter: “Solidità, personalità ed enorme spirito di sacrificio”
Oggi il difensore nerazzurro compie gli anni
"In totale ha collezionato 140 presenze ufficiali, arricchite da cinque reti, tra cui resta scolpito il gol segnato nel derby di ritorno contro il Milan, decisivo per la matematica conquista del 20° titolo tricolore. Al difensore dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro al difensore che oggi spegne 38 candeline.
(Inter.it)
