Avete fretta di dire che va tutto bene, aspettiamo maggio. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca. Allegri meglio di Conceicao e Fonseca, ma è peggio di Spalletti, ma di parecchio. Ha vinto? Perché allenava la Juve che era 20 punti più forte della seconda. È come dire che Nicola non ha vinto tanto. Gasperini fino alla finale di Europa League veniva trattato come un cretino. Per me ha vinto è un giudizio che non conta una mazza, non è l'unico mio metro di giudizio. Chi non sa niente apre l'almanacco e dice te sei bravo, io guardo le partite, è diverso. Conte ha costruito la Juventus e Allegri ci ha vinto gli scudetti. Prendere una squadra al primo posto che vale 102 punti e amministrare questi punti e continuare a vincere non è scontato, c'è una bravura di Allegri nell'amministrare, ma non c'è un di più. Non c'è una squadra che fa di più attraverso il gioco.