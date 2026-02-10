FC Inter 1908
Trevisani: “Allegri, dove sta il miracolo? Peggio di Spalletti, ma di parecchio: vi spiego perché”

Durante Centrocampo, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Allegri e del suo giudizio sull'allenatore del Milan:
 "Se tu hai palesemente la squadra più forte e non ti fanno mail gol, tu prima o poi lo fai il gol e vinci 1-0. Questo è palesemente il 2014-2019. Quando non è la più forte come 2022-2024 fai quarto. Se non aggiungi niente a una squadra... Se la Juve era la migliore arrivava primo, non lo era non arrivava prima. Spalletti non con la miglior squadra è arrivato primo, Conte non era la miglior squadra, il Milan di Pioli non era la miglior squadra. Se vince lo scudetto Allegri gli si inchina e gli si stringe la mano. Stagione buona alla ventitreesima giornata. Non si può sapere che sarà ottima. Il Milan che posizione ha avuto a parte l'anno scorso? Secondo, primo, secondo... dove sta il miracolo?

Trevisani: “Allegri, dove sta il miracolo? Peggio di Spalletti, ma di parecchio: vi spiego perché”- immagine 2

Avete fretta di dire che va tutto bene, aspettiamo maggio. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca. Allegri meglio di Conceicao e Fonseca, ma è peggio di Spalletti, ma di parecchio. Ha vinto? Perché allenava la Juve che era 20 punti più forte della seconda. È come dire che Nicola non ha vinto tanto. Gasperini fino alla finale di Europa League veniva trattato come un cretino. Per me ha vinto è un giudizio che non conta una mazza, non è l'unico mio metro di giudizio. Chi non sa niente apre l'almanacco e dice te sei bravo, io guardo le partite, è diverso. Conte ha costruito la Juventus e Allegri ci ha vinto gli scudetti. Prendere una squadra al primo posto che vale 102 punti e amministrare questi punti e continuare a vincere non è scontato, c'è una bravura di Allegri nell'amministrare, ma non c'è un di più. Non c'è una squadra che fa di più attraverso il gioco. 

