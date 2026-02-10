Presente negli studi di Winamax, il giornalista Walid Acherchour si è scagliato sull'ex difensore dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 10 febbraio - 13:09

In un periodo molto difficile della stagione, dopo l'eliminazione dalla Champions League appena due settimane fa, l'Olympique Marsiglia ha subito una sconfitta umiliante domenica sera contro il Paris Saint-Germain. Presente negli studi di Winamax, il giornalista Walid Acherchour si è scagliato in particolare su due giocatori, Benjamin Pavard e Leonardo Balerdi. Secondo il giornalista con difensori di questo livello il Marsiglia non può andare da nessuna parte, e diventa urgente voltare pagina separandosi da entrambi già dalla prossima stagione

"Balerdi e Pavard sono indegni dell’OM, è indecente. Sono piccoli leader che si credono ciò che non sono. Tutti quei grandi gesti nel pre-partita per poi farsi umiliare così: sembra una gag. La sequenza con Pavard e Balerdi è drammatica. Chiudetela lì… fatevi piccoli: siete indegni dell’Olympique Marsiglia, siete dei piccoli leader. Pavard è stato un comprimario in grandissime squadre, ma non è un leader. Basta inventarsi un ruolo che non si ha".

"Balerdi non è un capitano e non lo sarà mai! Si crede qualcun altro… Ma siamo seri? Sono stati portati a spasso da Doué, Barcola e Dembélé in 4K. Danno sempre le spalle all’avversario nei duelli! Parliamo di giocatori che guadagnano montagne di soldi. Il secondo gol è una gag: controlli, impostazione, posizionamenti, duelli… è tutto una catastrofe. Balerdi sarebbe il tuo leader difensivo?".

Intanto il caso Pavard potrebbe risolversi molto rapidamente nel prossimo mercato: il campione del mondo 2018 è infatti in prestito dall’Inter con un’opzione di riscatto che difficilmente verrà esercitata. Quanto a Balerdi, l’argentino era già stato trattenuto nonostante diverse offerte la scorsa estate. Con il contratto in scadenza tra due anni, a giugno, è molto probabile che venga ceduto, soprattutto considerando l’interesse di club di Serie A e Liga.

(foot01.com)