In Francia – OM, caso Pavard: “Indegno, ridarlo all’Inter senza se e ma. Basta inventare che…”

Presente negli studi di Winamax, il giornalista Walid Acherchour si è scagliato sull'ex difensore dell'Inter
Gianni Pampinella
In un periodo molto difficile della stagione, dopo l'eliminazione dalla Champions League appena due settimane fa, l'Olympique Marsiglia ha subito una sconfitta umiliante domenica sera contro il Paris Saint-Germain. Presente negli studi di Winamax, il giornalista Walid Acherchour si è scagliato in particolare su due giocatori, Benjamin Pavard e Leonardo Balerdi. Secondo il giornalista con difensori di questo livello il Marsiglia non può andare da nessuna parte, e diventa urgente voltare pagina separandosi da entrambi già dalla prossima stagione

"Balerdi e Pavard sono indegni dell’OM, è indecente. Sono piccoli leader che si credono ciò che non sono. Tutti quei grandi gesti nel pre-partita per poi farsi umiliare così: sembra una gag. La sequenza con Pavard e Balerdi è drammatica. Chiudetela lì… fatevi piccoli: siete indegni dell’Olympique Marsiglia, siete dei piccoli leader. Pavard è stato un comprimario in grandissime squadre, ma non è un leader. Basta inventarsi un ruolo che non si ha".

"Balerdi non è un capitano e non lo sarà mai! Si crede qualcun altro… Ma siamo seri? Sono stati portati a spasso da Doué, Barcola e Dembélé in 4K. Danno sempre le spalle all’avversario nei duelli! Parliamo di giocatori che guadagnano montagne di soldi. Il secondo gol è una gag: controlli, impostazione, posizionamenti, duelli… è tutto una catastrofe. Balerdi sarebbe il tuo leader difensivo?".

Intanto il caso Pavard potrebbe risolversi molto rapidamente nel prossimo mercato: il campione del mondo 2018 è infatti in prestito dall’Inter con un’opzione di riscatto che difficilmente verrà esercitata. Quanto a Balerdi, l’argentino era già stato trattenuto nonostante diverse offerte la scorsa estate. Con il contratto in scadenza tra due anni, a giugno, è molto probabile che venga ceduto, soprattutto considerando l’interesse di club di Serie A e Liga.

(foot01.com)

