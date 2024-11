La dirigenza dell'Inter non ha avuto dubbi, esercitando la clausola di rinnovo per i due esperti difensori

Fedelissimi di Inzaghi

Due fedelissimi di Inzaghi, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Da tempo la società nerazzurra era al lavoro per evitare ipotetici problemi in futuro nei rinnovi dei big: nello stesso giorno, vale a dire il 30 dicembre dello scorso anno, il club aveva comunicato ufficialmente i prolungamenti di Dimarco e Mkhitaryan. Poi era toccato a Barella, in data 11 giugno 2024. Non facevano parte degli accordi annunciati quelli relativi a Darmian e Acerbi, che dunque - escludendo stravolgimenti - rimarranno a Milano anche nella prossima stagione. I loro contratti sarebbero scaduti naturalmente il 30 giugno prossimo, e di fatto Acerbi eDarmian si sarebbero ritrovati liberi di accasarsi a zero ovunque. Invece ecco i rinnovi. Frutto di ottime prestazioni sul campo, che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a prolungare gli accordi".