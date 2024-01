Acerbi: “Top5 attaccanti? Ci metto Thuram e Lautaro. Ma il primo non è Haaland”

«Al quinto posto - ha detto l'interista - Ronaldo. Al quarto posto Thuram e Lautaro. Il francese protegge la palla bene, porta in giro tre quattro avversari alla volta e lo vedo anche quando incrocia i difensori avversari, non riescono a portargli via la palla anche quando hanno la sua stessa stazza, mi ha impressionato tanto. Lautaro perché lotta con me ed è forte davanti alla porta, ha tanta fame, ha l'assist, è un calciatore completo. Al terzo posto metto Ibrahimovic perché ha tutto e poi Haaland secondo, fortissimo, fa centomila gol, grande fisicità, in area è un animale, grande velocità. Sono quegli attaccanti che hanno una fame incredibile e ti mettono in grande difficoltà. Al primo posto per me c'è Higuain. Per me l'attaccante più forte che c'è. Se stava bene aveva tutto da dieci: forza, esplosività, destro, sinistro, attacco, difesa della palla, non sbagliava un passaggio, tempo giusto in area, aveva tutto. Per me il più forte mai visto in Italia».