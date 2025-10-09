Repubblica fa un'analisi dei vari acquisti che avrebbero dovuto cambiare il volto di diverse squadre

9 ottobre 2025

A poco più di un mese dalla fine del mercato estivo, Repubblica fa un'analisi dei vari acquisti che avrebbero dovuto cambiare il volto di diverse squadre. "275 milioni spesi in estate per i dieci giocatori più cari, sul campo hanno reso spiccioli. Quattro gol in tutto (due Krstovic, uno a testa i difensori Wesley e Beukema) e appena il 32% dei minuti a disposizione passato giocando e non guardando. Il solo a essere stato titolare in più della metà delle partite è Wesley. Allargando lo sguardo ai giocatori arrivati in prestito, ma con diritti di riscatto tra i 30 e i 40 milioni, non è che la situazione cambi molto".

"C'è l'eccezione Hojlund, sempre schierato dall'inizio e già due volte a segno, ma Openda e Ferguson sono stati deludenti comparse. A completare il discorso c'è David, arrivato a parametro zero (è costato soltanto 15 milioni di commissioni) ma considerato da Transfermarkt il secondo per valore di mercato, quantificato in 45 milioni. Il primo è Openda: 50. Il canadese della Juve è il flop finora più fragoroso, viste le attese che aveva suscitato e il suo ruolo centrale nella squadra bianconera".

"La morale è che la classifica non la sta facendo il mercato o, per meglio dire, il mercato più generoso, visto che, oltre a Hojlund, i tre nuovi arrivi che stanno garantendo un salto di qualità sono i vecchietti Modric e De Bruyne, presi a parametro zero, e il non giovanissimo Rabiot. Si sta avviando su quella strada anche Akanji, altra operazione low cost e unico titolare diverso di Chivu rispetto a Inzaghi. La Roma è in testa con la sola novità di Wesley, che peraltro non è che stia facendo meraviglie, come un altro dei pochi titolari d'alta classifica, il milanista Estupiñan".

"Le ragioni di queste difficoltà sono diverse, a partire dal bisogno degli stranieri di un periodo di adattamento (alla lingua, al cibo, alle abitudini), ma vale anche per l'italiano che mette per la prima volta piede in una big: è il caso di Ricci, nono calciatore più costoso dell'estate. I due più cari sono stati i milanisti Nkunku (37 milioni) e Jashari (36). Il tempo dirà se i due sono adatti al gioco di Allegri, di sicuro non sono stati gli acquisti tecnicamente ideali Lang, estraneo al 4-1-4-1 di Conte, Luis Henrique, difficile da innestare nel 3-5-2 di Chivu, o Openda, terzo centravanti per un allenatore che ne schiera solo uno per volta".

(Repubblica)