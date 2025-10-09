FC Inter 1908
Viviano: “Estasiato dall’Inter! Inzaghi? Non perde mai lo scudetto se a gennaio gli prendono…”

Intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu e non solo
Marco Astori
Intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu: "Bisogna fare la tara, ma dalla prima mezz'ora contro la Cremonese sono rimasto estasiato.

Ma proprio per la maniera: sta dimostrando che ci sta provando seriamente a cambiare. Devi avere anche le palle di cambiare dopo i quattro anni di Inzaghi. Io sono rimasto estasiato e hanno una squadra fortissima: Bonny è la quarta scelta eh.

Inzaghi? Se l'anno scorso a gennaio gli prendono uno a caso, non perde mai lo scudetto. Le parole di Dimarco su Inzaghi? Secondo me gli è venuta male, ma lui voleva difendere se stesso dal fatto che da due anni scrivono ovunque che dura solo 60 minuti: gli è venuta male, credo fosse una difesa di se stesso.

 

