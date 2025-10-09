Intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu e non solo

Intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", Emiliano Viviano , ex portiere, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu: "Bisogna fare la tara, ma dalla prima mezz'ora contro la Cremonese sono rimasto estasiato.

Ma proprio per la maniera: sta dimostrando che ci sta provando seriamente a cambiare. Devi avere anche le palle di cambiare dopo i quattro anni di Inzaghi. Io sono rimasto estasiato e hanno una squadra fortissima: Bonny è la quarta scelta eh.