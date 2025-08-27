La Cremonese per me non ha fatto una buona partita. Il Pisa per me ha fatto una gara migliore. La Cremonese non ha fatto due passaggi di fila. La Cremonese ha vinto difendendo 90 minuti appoggiata a Baschirotto e ha trovato un capolavoro. Sei un eroe eh, hanno vinto a San Siro. Ma Nicola sa che questo non è sufficiente. Va tutto sul groppone del Milan e va analizzata in funzione del poco proposto.