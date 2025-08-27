Durissime parole di Lele Adani su Massimiliano Allegri e il suo Milan dopo il ko all’esordio con la Cremonese.
ultimora
Adani: “Come è stato scelto Allegri? Tirano fuori alibi, io non ho visto nulla. La verità è che…”
“Io voglio analizzare il percorso prima di bocciarlo, è una mia linea. Valuto il progetto, ma devo analizzare ciò che ho visto. Allegri preso per dare solidità? Non l’ho vista, mai. Preso per dare ordine? Ritmo? Pericolosità? Non ho visto nulla, mai.
La Cremonese per me non ha fatto una buona partita. Il Pisa per me ha fatto una gara migliore. La Cremonese non ha fatto due passaggi di fila. La Cremonese ha vinto difendendo 90 minuti appoggiata a Baschirotto e ha trovato un capolavoro. Sei un eroe eh, hanno vinto a San Siro. Ma Nicola sa che questo non è sufficiente. Va tutto sul groppone del Milan e va analizzata in funzione del poco proposto.
Poi la comunicazione. Quella attorno ad Allegri non sarà uguale alle altre. Noi analizzeremo una gara, verranno tirati fuori alibi, altri motivi non inerenti al vero. Tutti si devono incastrare. La verità è che il campo ha detto che il Milan ha fatto una prestazione che deve fare indignare i tifosi rossoneri. Come è stato scelto Allegri? Con quale criterio? La chiave è questa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA