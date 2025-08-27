“Yildiz o Nico Paz o Dybala? Mi fai già incazzare stasera (ad Adani, ndr). Mi conosci, mi conosci sì… Nico Paz con la Lazio fa una giocata… Non la punizione o l’assist, ma come salta Nuno Tavares, come si è smarcato. Parliamo di un campione ragazzi.

Potenzialmente è molto più forte di Ilicic, lo rivedo in lui, me lo ricorda, ma è più forte ancora. La Juve vuole fare un investimento importante? Prendi Paz e gli dici di fare ciò che ha fatto Del Piero nella sua carriera, con la 10”.