I ragazzi che vanno a giocare e non vedono Bastoni come un esempio, molto spesso ce l'hanno nei genitori che vanno alla rete a gridare il cattivo esempio. Bastoni è un bravo ragazzo. Ha simulato, ha chiesto l'ammonizione, ha esultato e quando è arrivato Kalulu da lui ha detto che gli era stata tirata la maglia. Sono 4 menzogne, questo lo dico perché non mi sottraggo a quello che ho visto, un inganno. Ma quando si parla di moralità mi dovete dire chi in questo Paese è così forte moralmente da poter insegnare l'educazione a Bastoni: nelle istituzioni, nelle leghe, nelle società... Mi dovete dire chi.