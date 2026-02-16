L'ex giocatore Lele Adani, durante La Nuova Ds, ha commentato l'episodio Kalulu-Bastoni e tutte le dichiarazioni successive alla gara
ultimora
Adani: “Bastoni escluso dalla Nazionale? Gente che pontifica, ma con quale moralità?”
I ragazzi che vanno a giocare e non vedono Bastoni come un esempio, molto spesso ce l'hanno nei genitori che vanno alla rete a gridare il cattivo esempio. Bastoni è un bravo ragazzo. Ha simulato, ha chiesto l'ammonizione, ha esultato e quando è arrivato Kalulu da lui ha detto che gli era stata tirata la maglia. Sono 4 menzogne, questo lo dico perché non mi sottraggo a quello che ho visto, un inganno. Ma quando si parla di moralità mi dovete dire chi in questo Paese è così forte moralmente da poter insegnare l'educazione a Bastoni: nelle istituzioni, nelle leghe, nelle società... Mi dovete dire chi.
Hanno parlato cariche dello stato che in nome del becerume hanno accusato Bastoni, pensassero a fare il bene del Paese. Mi sembra un po' eccessivo parlare fino a dire loro che non deve andare in Nazionale. Gattuso è il ct e ha moralità, conoscenza e noi ci giochiamo le due partite più importanti del decennio. Calma a dire Bastoni va messo al rogo, calma. Bastoni vi ho detto le 4 cose che ha fatto, ma occhio a pontificare dall'alto di che moralità in questo Paese
© RIPRODUZIONE RISERVATA