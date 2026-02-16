"Grave errore tecnico disciplinare. Kalulu appoggia la mano sul braccio sinistro di Bastoni, il calciatore dell'Inter accentua clamorosamente la caduta, dico di più: questa di Bastoni è la simulazione perfetta. La simulazione perfetta che inganna tutti, in primis il direttore di gara che cade nel tranello e ammonisce Kalulu per un fallo mai commesso, quando invece doveva ammonire Bastoni per la simulazione e doveva essere lui espulso. Perché ha sbagliato? Lui vede Kalulu che atterra il giocatore dell'Inter, viene ingannato. Credo che tanti arbitri sarebbero caduti in questo inganno. Il gesto di Bastoni non va bene. La Penna ha fatto un errore gravissimo, ma è stato ingannato dal giocatore dell'Inter.

Come poteva non cadere in questo tranello? Poteva essere meno impetuoso e non estrarre subito il cartellino giallo, non ha dato nemmeno al suo assistente il tempo di aiutarlo. Il Var qua non può intervenire. Immaginate in sala Var che hanno visto tutto e hanno le mani legate e il bavaglio. Non possono aiutare l'arbitro in una situazione di chiarissimo ed evidentissimo errore perché sulle espulsione da seconda ammonizione il protocollo non può intervenire. In sala Var hanno visto tutto, ma il direttore di gara non la può rivedere. Se fosse stato meno impetuoso dalla sala Var potevano dirgli qualcosa, una parola per fargli capire. Simulazione? Non poteva intervenire il Var. Primo giallo Kalulu si Barella? Al massimo è fallo, assolutamente ingiusta l'ammonizione.