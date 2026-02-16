Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, si è scagliato così contro chi dice che l'Inter sia favorita dagli episodi arbitrali: "Fate passare un messaggio di un'Inter favorita costantemente dalla classe arbitrale.
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, si è scagliato così contro chi dice che l'Inter sia favorita dagli episodi arbitrali
E' il messaggio che provate a far passare. Io segnalo che la squadra ritenuta da tutti la più forte dell'universo ha perso due scudetti, in particolare l'anno scorso, di un punto dopo che sono successe cose come il rigore non assegnato a Bisseck con la Roma.
E dopo un paio di settimane dalla fine del campionato la classe arbitrale ha detto: "Ah a proposito, c'era fallo per l'Inter". Quindi l'Inter che a tua detta che è favorita e non immacolata, è la squadra che è favorita ma poi perde gli scudetti. Perché?".
