Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter. Il capitano nerazzurro, partito fuori nelle ultime due gare, tornerà titolare contro il Cagliari. Ne è certa la Gazzetta dello Sport.
Lautaro titolare a Cagliari. Pronta l’ora di Bonny: Chivu prepara una doppia Inter
"Prima i viaggi con la nazionale argentina, poi il mal di schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions hanno frenato lui e penalizzato l’Inter, che comunque ha potuto valorizzare Pio Esposito e senza Lautaro ha vinto due volte su due, confermando la propria autosufficienza dalle lune del capitano. Ma nel calcio le statistiche vanno interpretate: nessuno può davvero pensare che Chivu accetti di buon grado di rinunciare al giocatore più rappresentativo della squadra.
Il ritorno contro il Cagliari
"Anzi, l’allenatore è pronto a farlo giocare già sabato a Cagliari se non interverranno altri inconvenienti. La mezz’ora di ripresa contro il Sassuolo è servita proprio come test agonistico in prospettiva della successiva trasferta. Lautaro è a corto di condizione, ovviamente, ma con quattro-cinque giorni di lavoro potrà raggiungere uno standard atletico accettabile."
Si avvicina il momento di Bonny
"In ogni caso Chivu si prepara a gestire le forze nel tris di impegni che separano l’Inter dalla sosta di ottobre. E ricorrerà a molte riserve. In attacco, per esempio, potrebbe toccare presto anche a Bonny, l’unico del quartetto offensivo a non aver ancora cominciato una partita. Già contro il Cagliari, pensando anche allo Slavia Praga che martedì 30 arriva a San Siro, la formazione potrebbe presentare qualche sorpresa: magari stavolta riposerà inizialmente Thuram, sempre titolare finora come Dumfries e Barella"
