Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter. Il capitano nerazzurro, partito fuori nelle ultime due gare, tornerà titolare contro il Cagliari. Ne è certa la Gazzetta dello Sport.

"Prima i viaggi con la nazionale argentina, poi il mal di schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions hanno frenato lui e penalizzato l’Inter, che comunque ha potuto valorizzare Pio Esposito e senza Lautaro ha vinto due volte su due, confermando la propria autosufficienza dalle lune del capitano. Ma nel calcio le statistiche vanno interpretate: nessuno può davvero pensare che Chivu accetti di buon grado di rinunciare al giocatore più rappresentativo della squadra.