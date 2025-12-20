Adani: “Ecco perché il Bologna è andato in finale”. E poi esalta Italiano

Adani ha sottolineato i meriti del Bologna che è riuscito a eliminare l'Inter in semifinale di Supercoppa

"Il Bologna va in finale perché l'anima di Italiano è più forte del pronostico. Il coraggio è l'unico ingrediente per poter realizzare i sogni. I sogni si realizzano con il coraggio, non con la speculazione, con la paura, con l'eccesso di prudenza.

Quando sei inferiore, perché il Bologna è inferiore a Inter, Milan e Napoli, non puoi eliminare altrimenti l'Inter dopo essere andato in svantaggio dopo un minuto per una grande giocata di Bastoni.