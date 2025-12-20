Intervenuto su Instagram sul canale di Viva El Futbol, Daniele Adani ha commentato così la finale raggiunta dal Bologna in Supercoppa:
Adani: “Ecco perché il Bologna è andato in finale”. E poi esalta Italiano
"Il Bologna va in finale perché l'anima di Italiano è più forte del pronostico. Il coraggio è l'unico ingrediente per poter realizzare i sogni. I sogni si realizzano con il coraggio, non con la speculazione, con la paura, con l'eccesso di prudenza.
Quando sei inferiore, perché il Bologna è inferiore a Inter, Milan e Napoli, non puoi eliminare altrimenti l'Inter dopo essere andato in svantaggio dopo un minuto per una grande giocata di Bastoni.
Il Bologna non cambia niente, non cambia modo di giocare, Italiano non negozia il coraggio, rischia l'uno contro uno in difesa senza il riciclo dei terzini.
Resta con due difensori centrali contro due punte, e che punte quelle di Chivu, con 50 metri alle spalle. Grande partita di Lucumi"
