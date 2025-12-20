FC Inter 1908
Tiribocchi svela: “Fui vicino all’Inter, ecco quando. Ma non me la sentii perché…”

Ai microfoni del podcast di SportiumFUN, Simone Tiribocchi, ex centravanti, ha raccontato così di essere stato vicino all'Inter
Ai microfoni del podcast di SportiumFUN, Simone Tiribocchi, ex centravanti, ha raccontato così di essere stato vicino all'Inter: "E' stata una situazione molto veloce per una partita di Coppa Italia e varie situazioni che si incastravano.

Era l'Inter di Mancini 2005/06: l'ho detto spesso, non me la sono sentita perché non era proprio una trattativa vera, si incastravano determinate cose e servivo per quella partita".

