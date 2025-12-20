Ai microfoni del podcast di SportiumFUN, Simone Tiribocchi, ex centravanti, ha raccontato così di essere stato vicino all'Inter: "E' stata una situazione molto veloce per una partita di Coppa Italia e varie situazioni che si incastravano.
Era l'Inter di Mancini 2005/06: l'ho detto spesso, non me la sono sentita perché non era proprio una trattativa vera, si incastravano determinate cose e servivo per quella partita".
