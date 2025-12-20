Un siparietto su Radio Dee Jay per raccontare la prossima sessione di mercato dell'Inter tra Luca Marchetti, giornalista di Skysport, e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il mercato di gennaio, secondo quello che riportano i due giornalisti, se non offrirà vere e proprie occasioni non aggiungerà nuovi giocatori alla rosa di Chivu.
Marchetti: “Mercato? Inter non farà niente”. Zazzaroni: “Ausilio dice…”
Siparietto su Radio Dee Jay: i due giornalisti hanno parlato delle intenzioni dei dirigenti nerazzurri rispetto al mercato di gennaio
"In questo momento credo che l'Inter non faccia niente", ha riferito nel suo intervento il giornalista esperto di mercato del canale satellitare. "È quello che dice anche Ausilio, esatto. Abbiamo gli stessi interlocutori".
"Quelli sono, non è che possiamo inventarceli eh",replica Marchetti. "Non risponde a tutti eh, ti do una notizia", ha aggiunto il direttore del Corriere dello Sport.
"Mi spiace per le persone a cui non risponde", ha risposto sorridendo Marchetti.
(Fonte: Radio Dee Jay)
