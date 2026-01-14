Intervenuto sul Corriere della Sera, Lele Adani ha affrontato il tema arbitri e VAR, acuito anche dopo le ultime due giornate di campionato:
Ex calciatori in supporto al VAR? La proposta di Adani: "Per il bene del calcio…"
"Non credo che l’ex calciatore possa essere utile al Var. Per diversi motivi", commenta poi Daniele Adani sul Corriere della Sera
"Non credo che l’ex calciatore possa essere utile al Var. Per diversi motivi. Quello principale è l’assenza di vocazione. Ogni lavoro è svolto nel migliore dei modi quando esiste una passione che accompagna l’agire: l’ex calciatore non è cresciuto sognando di fare l’arbitro, visto che il varista, in sostanza quello è. L’arbitro arriva in serie A grazie a un percorso lungo, difficile, con diversi anni di partite dove ha sopportato critiche e insulti in quello che è un mestiere spesso ingrato e incompreso.
