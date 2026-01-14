"Non credo che l’ex calciatore possa essere utile al Var. Per diversi motivi. Quello principale è l’assenza di vocazione. Ogni lavoro è svolto nel migliore dei modi quando esiste una passione che accompagna l’agire: l’ex calciatore non è cresciuto sognando di fare l’arbitro, visto che il varista, in sostanza quello è. L’arbitro arriva in serie A grazie a un percorso lungo, difficile, con diversi anni di partite dove ha sopportato critiche e insulti in quello che è un mestiere spesso ingrato e incompreso.