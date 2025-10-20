L'ex difensore Lele Adani, durante La Nuova Ds negli studi Rai, ha analizzato la gara vinta dall'Inter all'Olimpico contro la Roma:
"Nell'Inter si vede la credibilità di una squadra che conosce il suo percorso e di un allenatore che ha attecchito subito. Chi fa entrare risponde. La giocata del gol è a metà fra errore Roma e bravura dell'Inter. Non mi stupisco dell'Inter che metto chiaramente nella prima fascia. "
