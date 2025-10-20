FC Inter 1908
L'ex difensore, durante La Nuova Ds negli studi Rai, ha analizzato la gara vinta dall'Inter all'Olimpico contro la Roma
L'ex difensore Lele Adani, durante La Nuova Ds negli studi Rai, ha analizzato la gara vinta dall'Inter all'Olimpico contro la Roma:

"Nell'Inter si vede la credibilità di una squadra che conosce il suo percorso e di un allenatore che ha attecchito subito. Chi fa entrare risponde. La giocata del gol è a metà fra errore Roma e bravura dell'Inter. Non mi stupisco dell'Inter che metto chiaramente nella prima fascia. "

 

