Intervenuto negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni, ex allenatore, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro la Roma: "Questa cosa della linea alta Chivu la voleva anche da difensore: quando giocava diceva di non voler andare dentro la porta.
Stramaccioni: “Lo ripeto: Pio Esposito è roba di Chivu! Non ci fosse stato lui…”
Agli attaccanti dà fastidio partire 20 metri dal portiere, qualsiasi traiettoria arrivi tu devi arrivare in area: era una cosa in cui credeva anche da giocatore. L'abbraccio finale di Roma-Inter? Non è solo quello, ma come avviene: è il livello e l'intensità dell'abbraccio.
E' entrato nello spogliatoio in modo molto intelligente, con umiltà ma con la convinzione nelle sue idee: e ha avuto una gestione difficile col Mondiale, non è entrato in una situazione in discesa. E io lo ripeto: Pio Esposito è roba di Chivu. Se non ci fosse stato lui, probabilmente sarebbe stato mandato in prestito da qualche parte".
