Graziani: "Il primo tempo no però, al di sotto delle aspettative per la Roma. Due tiri in porta è troppo poco per stare a quei livelli. Bailey? A me gli attaccanti che vanno a battere gli angoli mi danno fastidio".
Durante La Nuova Ds, l'ex portiere Stefano Sorrentino e l'ex attaccante Cicco Graziani si sono soffermati a parlare della sfida di sabato sera tra Roma e Inter
Sorrentino: "Roma a un punto dalla prima senza attaccanti. Le squadre di Gasperini hanno sempre segnato tantissimo. La Roma ha creato tantissimo, purtroppo conta chi fa gol. Nell'occasione del gol dell'Inter ci sono due errori: della difesa e del portiere. La Roma sta facendo un grandissimo campionato".
