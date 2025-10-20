FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Soorentino: “Roma ha creato tanto”. Risponde Graziani: “Primo tempo no. Di Bailey non sopporto…”

ultimora

Soorentino: “Roma ha creato tanto”. Risponde Graziani: “Primo tempo no. Di Bailey non sopporto…”

Soorentino: “Roma ha creato tanto”. Risponde Graziani: “Primo tempo no. Di Bailey non sopporto…” - immagine 1
Durante La Nuova Ds, l'ex portiere e l'ex attaccante si sono soffermati a parlare della sfida di sabato sera tra Roma e Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Durante La Nuova Ds, l'ex portiere Stefano Sorrentino e l'ex attaccante Cicco Graziani si sono soffermati a parlare della sfida di sabato sera tra Roma e Inter

Sorrentino: "Roma a un punto dalla prima senza attaccanti. Le squadre di Gasperini hanno sempre segnato tantissimo. La Roma ha creato tantissimo, purtroppo conta chi fa gol. Nell'occasione del gol dell'Inter ci sono due errori: della difesa e del portiere. La Roma sta facendo un grandissimo campionato". 

LEGGI ANCHE

Soorentino: “Roma ha creato tanto”. Risponde Graziani: “Primo tempo no. Di Bailey non sopporto…”- immagine 2

Graziani: "Il primo tempo no però, al di sotto delle aspettative per la Roma. Due tiri in porta è troppo poco per stare a quei livelli. Bailey? A me gli attaccanti che vanno a battere gli angoli mi danno fastidio". 

Leggi anche
Stramaccioni: “Lo ripeto: Pio Esposito è roba di Chivu! Non ci fosse stato lui…”
FCIN1908 – Inter, personalizzato per Thuram: la decisione di Chivu per l’Union SG

© RIPRODUZIONE RISERVATA