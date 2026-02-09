Lele Adani, nel corso dell'ultimo appuntamento su Twitch con Cassano e Ventola con 'Viva El Futbol', ha parlato anche dell'andamento dell'Inter e nello specifico dei meriti di Cristian Chivu. Questo il suo pensiero:
Adani: “Chivu? Aura misteriosa, c’è un non detto su di lui: sembra…”
"La cosa più bella e accattivante di Chivu è che non ti fa sentire la mancanza di chi non gioca. Ho sentito in tanti dire che manca Dumfries, ma non te ne accorgi. Così come per Calhanoglu e Barella. L'Inter gioca con 22-24 giocatori, perché è in campo ogni tre giorni.
Di Chivu c'è un detto, ma credo sia importante anche il non detto. Ha un'aura misteriosa, speciale, celata: il suo vivere quotidiano con i ragazzi. Il non detto è la chiave della sua grandezza: ogni cosa che chiede, ottiene. Ogni valutazione viene rivelata in campo. I ragazzi sono tutti coinvolti, quando entrano in campo danno qualcosa. E' molto affascinante questo, anche prematuro per chi non gli attribuisce una storia alle spalle. Ha padronanza speciale delle situazioni. Chivu sembra la sintesi di tanti modi di giocare e pensare, ma con la sua originalità".
