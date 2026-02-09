FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Chivu? Aura misteriosa, c’è un non detto su di lui: sembra…”

ultimora

Adani: “Chivu? Aura misteriosa, c’è un non detto su di lui: sembra…”

Adani: “Chivu? Aura misteriosa, c’è un non detto su di lui: sembra…” - immagine 1
Il pensiero sull'allenatore nerazzurro che ha vinto la diffidenza di molti con il percorso di questi mesi in panchina
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Lele Adani, nel corso dell'ultimo appuntamento su Twitch con Cassano e Ventola con 'Viva El Futbol', ha parlato anche dell'andamento dell'Inter e nello specifico dei meriti di Cristian Chivu. Questo il suo pensiero:

Chivu Inter
Getty Images

"La cosa più bella e accattivante di Chivu è che non ti fa sentire la mancanza di chi non gioca. Ho sentito in tanti dire che manca Dumfries, ma non te ne accorgi. Così come per Calhanoglu e Barella. L'Inter gioca con 22-24 giocatori, perché è in campo ogni tre giorni.

Di Chivu c'è un detto, ma credo sia importante anche il non detto. Ha un'aura misteriosa, speciale, celata: il suo vivere quotidiano con i ragazzi. Il non detto è la chiave della sua grandezza: ogni cosa che chiede, ottiene. Ogni valutazione viene rivelata in campo. I ragazzi sono tutti coinvolti, quando entrano in campo danno qualcosa. E' molto affascinante questo, anche prematuro per chi non gli attribuisce una storia alle spalle. Ha padronanza speciale delle situazioni. Chivu sembra la sintesi di tanti modi di giocare e pensare, ma con la sua originalità".

Leggi anche
Cassano: “Ausilio migliore al mondo. Mi disse: Antonio fidati, questo diventa top mondiale”
Cassano: “Ecco quando Dimarco mi ha conquistato, il genio lo levava al 60’ “. Poi attacca Bastoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA