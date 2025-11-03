FC Inter 1908
Adani: "Chivu da grande squadra: mi piace sempre, anche quando non mi piace l'Inter!". E spiega perché


Lele Adani stravede per Cristian Chivu: queste le parole dell’ex difensore sull’allenatore dell’Inter a Viva el Futbol


Lele Adani stravede per Cristian Chivu: queste le parole dell’ex difensore sull’allenatore dell’Inter a Viva el Futbol.



“Io devo dire, credendoci, che mi piace sempre Chivu anche quando non mi piace l’Inter. Lui è molto serio, molto nuovo ma credibile, un nuovo che fa bene. Estremamente pulito, mai ruffiano.



Mi piace in campo, mi piace fuori quando dice di non fare la polemica su Henrique o su Diouf perché avevano fatto male anche le punte… Zielinski ha fatto una grande giocata. L’Inter ha fatto una partita dove una situazione ha portato i 3 punti. Il Verona era vivo, intenso, credibile, allenato bene. Un errore e una prodezza, questa è stata la partita e l’Inter. Il percorso di Chivu è veramente un allenatore da grande squadra”.

