Alessandro Cosattini Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 23:24)

A Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari per 2-0: “Una gara complicata, ne siamo venuti a campo da squadra matura, abbiamo spinto quando c’era da spingere, abbiamo saputo soffrire. I ragazzi mi sembra stiano crescendo, che è il nostro obiettivo.

Cosa scrivo sul taccuino? Le impressioni che ho avuto in campo, quando ricostruisco la partita ci metto 2 ore e non 5 per farlo.

Stessi undici nessun gol preso? Non ci avevo fatto caso (ride, ndr). Ti ringrazio per la notizia. Non è che posso fare tante variazioni ora, ne ho ancora sei o sette in infermeria. Era la terza gara settimanale, c’era un po’ di preoccupazione perché abbiamo cambiato poco.

Di cazzate in spogliatoio ne dico tante per avere un’atmosfera positiva, poi le scrivo anche se no mi dimentico tutte le bugie che dico (sorride, ndr). La squadra per essere competitiva ad alti livelli è chiaro che ha bisogno di un pizzico di qualità, ma la squadra segue e dà tutto, è una soddisfazione”.