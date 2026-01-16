Lele Adani, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha commentato così la vittoria dell'Inter di mercoledì sera col Lecce

Marco Astori Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 10:32)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha commentato così la vittoria dell'Inter di mercoledì sera col Lecce: "L'Inter ha vinto 15 partite nelle prime 20: solo una volta negli ultimi 10 anni ne ha vinte 16, l'anno dello scudetto di Inzaghi. Il ritmo è molto alto. Io ero allo stadio, vedevo la partita: tante situazioni nel primo tempo nell'area del Lecce e io dicevo a chi era con me "guarda che tanto palle che hai visto che non sono andate dentro, una andrà dentro". A me non piace fare il bingo e il tressette, però quando vedevo scaldarsi Dimarco, Lautaro, Frattesi, Sucic ed Esposito prima o poi fai gol.

Pio è entrato bene, ti dà una pulizia e una soluzione: Hojlund è uno, l'Inter ne ha quattro. L'Inter centrata può vincere molto bene o facendo fatica: ma glielo devi concedere che vinca così 3-4 volte. Fa parte della forza e della continuità. Sentiamo dire che sbaglia gli scontri diretti, ma non si può non ammettere che come costanza l'Inter di Chivu ha preso una strada molto seria e nobile. E dipende da lui: lui allena e non fa il ruffiano. Potrebbe fare il ruffiano quando è a più punti dalla seconda, invece lui controbatte: a lui interessa parlare alla gente.

Cosa gli avrebbero detto in Italia se non avesse vinto dopo che ha dato il giorno libero? Che la squadra non era concentrata per quello. Lui non pensa a quello, pensa ai ragazzi: e lui lo dice per dirlo come cultura. E questa cosa la dà ai ragazzi e ai ragazzi arriva: e non fa prigionieri. Barella l'ha sostituito, Frattesi sembrava essere sul mercato ed entra: Sucic dopo. Zielinski è il migliore dell'Inter, anche nelle difficoltà sterzava e accompagnava, ma se l'è guadagnato. Ha messo Diouf e l'ha tolto. Chivu ha in mano la squadra senza fare il furbo, col lavoro e la serietà: per me è stato giusto che l'Inter abbia vinto anche faticando, anche per l'uomo in panchina".