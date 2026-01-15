FC Inter 1908
"Parli di bel calcio e critichi l'Inter di Inzaghi che ha fatto anche due finali di Champions?". Cassano risponde così
Matteo Pifferi 

Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola sono stati a Catania e hanno incontrato tanti appassionati di calcio a teatro per la puntata di Viva El Futbol. Un tifoso interista, dalla platea, ha fatto questa domanda a Cassano e si è aperto il dibattito: CONTINUA A LEGGERE

