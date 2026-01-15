"Con Pio giocano bene tutti. Quando giocano Lautaro con Thuram, Lautaro fa un po' il trequartista. Quando c'è Esposito quel lavoro lo fa Thuram. Chivu ha fatto dei cambi, ha detto ricaricatevi un attimo e poi entrate. Il Napoli questo non può farlo, sono sempre quelli, Politano era sfinito, Hojlund non ha vinto un duello con Trojlo dopo che ha fatto una faccia così ad Akanji. Il Napoli ha meno soluzioni. Inter ora è la favorita, per me lo era anche prima. Occhio perché l'Inter va a Udine, poi Sassuolo e Pisa, possono essere agevoli ma il calcio di oggi è sempre complicato. Secondo me se riesce a sistemare la Champions con l'Arsenal poi col Dortmund può pensare di fare altre scelte. Sarei stato curioso di vedere come avrebbe gestito il Napoli con tutti gli effettivi. Attenzione che le maratone sono lunghe e l'Inter ne ha anche perse di maratone. Allegri sincero quando parla di obiettivi, a livello di mezzi non può competere. Il Milan non è strutturato per competere, ma se inciampano si può far trovare pronto. Il Milan fa quel tipo di partita, domani mi aspetto Como ultra aggressivo e il Milan proverà ma fare quello che gli riesce meglio.