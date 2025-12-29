A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così del botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Cristian Chivu

“Parole di Conte e risposta di Chivu? Inter, Milan e Juve da sempre si sono divisi poteri e titoli in Italia. Se Conte dice questo, siete così convinti che non vuole dire qualcosa ai suoi? Ai giornalisti napoletani, alla pizza? Lui non menziona solo l’Inter, parla di Inter, Milan e Juve. Perché perdi due partite lì e ti dimentichi di quel che hai fatto.

Secondo me è un monito generale che Conte fa spesso. In maniera eccessiva? Può darsi. Ma se il Napoli è lì oggi, è per Conte. Lui da decimo vince lo scudetto, porta Hojlund che se no oggi sarebbe al Milan. E Antonio dice anche alla gente di stare uniti, alla piazza, perché è dura mettere dietro quelle tre. Tutti poi ci sono saltati su, ma il messaggio di Conte per me è da interpretare così".