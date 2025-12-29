“Thiago Silva sarebbe venuto al Milan a 0, lui ama il Milan e i suoi tifosi, sarebbe tornato dando il contratto in bianco. Ibrahimovic aveva già detto di sì, Allegri e Furlani hanno detto di no. Io so al 100% questa cosa e volevo dirvela, capito cari Sabatini e Cruciani? Io non ce l’ho con Allegri, volevo condividere questa informazione che ho saputo con chi ci segue.