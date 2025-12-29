Retroscena sul mercato del Milan da Antonio Cassano: queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”
ultimora
Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”
Retroscena sul mercato del Milan da Antonio Cassano: queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol
“Thiago Silva sarebbe venuto al Milan a 0, lui ama il Milan e i suoi tifosi, sarebbe tornato dando il contratto in bianco. Ibrahimovic aveva già detto di sì, Allegri e Furlani hanno detto di no. Io so al 100% questa cosa e volevo dirvela, capito cari Sabatini e Cruciani? Io non ce l’ho con Allegri, volevo condividere questa informazione che ho saputo con chi ci segue.
Thiago Silva poteva chiudere un cerchio, è andato via piangendo per il PSG, voleva fare da chioccia a Gabbia. Allegri gli ha detto no dicendo che era meglio rimanere col ricordo del passato. Questo è Allegri. Thiago non è tornato per il veto dell’allenatore”, ha detto Cassano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA