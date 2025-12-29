FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”

ultimora

Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”

Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio” - immagine 1
Retroscena sul mercato del Milan da Antonio Cassano: queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol
Alessandro Cosattini Redattore 

Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”- immagine 2

Retroscena sul mercato del Milan da Antonio Cassano: queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol.

Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”- immagine 3
Getty Images

Thiago Silva sarebbe venuto al Milan a 0, lui ama il Milan e i suoi tifosi, sarebbe tornato dando il contratto in bianco. Ibrahimovic aveva già detto di sì, Allegri e Furlani hanno detto di no. Io so al 100% questa cosa e volevo dirvela, capito cari Sabatini e Cruciani? Io non ce l’ho con Allegri, volevo condividere questa informazione che ho saputo con chi ci segue.

Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”- immagine 4

Thiago Silva poteva chiudere un cerchio, è andato via piangendo per il PSG, voleva fare da chioccia a Gabbia. Allegri gli ha detto no dicendo che era meglio rimanere col ricordo del passato. Questo è Allegri. Thiago non è tornato per il veto dell’allenatore”, ha detto Cassano.

Leggi anche
Retroscena Chivu-Conte, ecco il vero pomo della discordia: “Antonio urlò ‘pezzo di merda’ a…”
Criscitiello: “Il nuovo Yamal gioca in Serie D in Italia: segnatevi questo nome!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA