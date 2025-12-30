FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio obiettivo”

ultimora

C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio obiettivo”

C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio obiettivo” - immagine 1
Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In campo anche a 42 anni, fino al gol numero 1.000. Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato da Dubai il 42enne attaccante ex United, Real e Juve - La mia passione è grande e voglio continuare".

C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio obiettivo”- immagine 2
Getty Images

"Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare". Poi, l'obiettivo: "Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete", ha detto riferendosi al traguardo dei 1.000 gol, relativamente vicino: ora infatti Cristiano Ronaldo è a quota 972, e con l'Al-Nassr ha segnato 13 reti in 14 presenze. "Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni", ha concluso il portoghese.

Leggi anche
Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”
Retroscena Chivu-Conte, ecco il vero pomo della discordia: “Antonio urlò ‘pezzo di merda’ a…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA