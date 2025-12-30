In campo anche a 42 anni, fino al gol numero 1.000. Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato da Dubai il 42enne attaccante ex United, Real e Juve - La mia passione è grande e voglio continuare".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio obiettivo”
ultimora
C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio obiettivo”
Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera
"Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare". Poi, l'obiettivo: "Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete", ha detto riferendosi al traguardo dei 1.000 gol, relativamente vicino: ora infatti Cristiano Ronaldo è a quota 972, e con l'Al-Nassr ha segnato 13 reti in 14 presenze. "Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni", ha concluso il portoghese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA