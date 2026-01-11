Intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così di Inter-Napoli, match clou in programma stasera:
Adani: “Conte miglior allenatore in Italia ma mi sento di dire che l’Inter stasera…”
"L'Inter ha l'occasione grossa per dare il primo strappo", dice Lele Adani in merito al match di stasera contro il Napoli
"Mi aspetto un'Inter con un'idea, sappiamo che l'Inter ha stentato negli scontri diretti, l'Inter ha l'occasione grossa per dare il primo strappo. Ha una grande condizione, questo è uno dei Lautaro migliori di sempre, ha una serie di situazioni che mi fa dire che l'Inter sentirà che è una grande occasione e proverà a sfruttarla.
Ma c'è Conte che è uno dei migliori allenatori del mondo, credo il migliore in Italia, nato per un determinato tipo di sfide, cioè quando è sfavorito. Lui sente la preparazione alla sfida come la sfida, la sta già giocando da giorni"
