Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha giocato in anticipo Inter-Napoli. "Tra Conte e Chivu scelgo Chivu perché Conte ha già dimostrato tutto. Il tecnico nerazzurro sta dimostrando di poter gestire e allenare una grande squadra. Tra Sommer e Milinkovic scelgo il secondo".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cosmi gioca Inter-Napoli: “Chivu o Conte? Scelgo il primo e vi spiego perché”
ultimora
Cosmi gioca Inter-Napoli: “Chivu o Conte? Scelgo il primo e vi spiego perché”
Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha giocato in anticipo Inter-Napoli
"Calhanoglu o Mctominay? Oggi scelgo lo scozzese perché è in assoluto uno dei tre giocatori più decisivi del nostro campionato. Lautaro o Hojlund? Scelgo il capitano dell'Inter, è una garanzia, sarebbe titolare in tutte le squadre del campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA