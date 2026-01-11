FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Cosmi gioca Inter-Napoli: “Chivu o Conte? Scelgo il primo e vi spiego perché”

Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha giocato in anticipo Inter-Napoli
Gianni Pampinella
Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha giocato in anticipo Inter-Napoli. "Tra Conte e Chivu scelgo Chivu perché Conte ha già dimostrato tutto. Il tecnico nerazzurro sta dimostrando di poter gestire e allenare una grande squadra. Tra Sommer e Milinkovic scelgo il secondo".

"Calhanoglu o Mctominay? Oggi scelgo lo scozzese perché è in assoluto uno dei tre giocatori più decisivi del nostro campionato. Lautaro o Hojlund? Scelgo il capitano dell'Inter, è una garanzia, sarebbe titolare in  tutte le squadre del campionato".

