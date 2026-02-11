Lele Adani, nel corso dell'ultimo appuntamento su Twitch con Cassano e Ventola, si è soffermato anche sulle difficoltà riscontrate da Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia. Qui le sue considerazioni:
Adani: “De Zerbi? A Marsiglia non all’altezza. Non si perdona…”
"De Zerbi nel lavoro non è facile, non è compiuto, non è stato all'altezza. Sono duro? Devo dare a De Zerbi questa responsabilità, altrimenti non lo rispetto.
Così come gli do i meriti per aver inventato un altro tipo di calcio, ma non ha inciso per quanto nelle sue possibilità. Bisogna essere sinceri. Ha fatto cose mai fatte da altri, ha stravolto il loro modo di ensare, li ha portati ad allenarsi di notte. Ha portato un livello che non c'era da anni. Marsiglia poi è una piazza che brucia gli allenatori per quanto è difficile. La squadra non è a sua immagine e somiglianza, ma ha tradito anche su fame e attenzione e se sono De Zerbi questo non me lo perdono".
