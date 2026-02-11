Momento a dir poco esaltante per Federico Dimarco che continua a macinare grandi prestazioni, gol e assist. Il suo rendimento lo ha analizzato a Elastici il giornalista Stefano Ferrè:
ultimora
Inter, i dati non mentono: Dimarco ha cambiato ruolo. Decisivi Bastoni e Luis Henrique
"Dati quasi raddoppiati per occasioni create. Cambiato anche l'expected threats e i passaggi avanti. Giocatore che gioca avanti, ma non solo con la palla, ma gioca più alto. La grande differenza è che il suo spazio è più circoscritto, è diventato davvero più un'ala per questi motivi: mento coinvolto nella fase di sviluppo, di costruzione perché a sinistra si allarga Bastoni che fa quasi il terzino dall'altra parte scende Luis Henrique che ha meno gamba ma è più bravo nello stretto.
Dimarco esentato in costruzione e viene preservato per la metà campo avversaria dove sa fare male. Qual è il punto debole? Quando l'avversario ti attacca sul lato debole. Ora quella diagonale la fa meno, anche i centrocampisti lo proteggono. C'è anche tanto merito di Chivu in questa crescita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA