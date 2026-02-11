Il giornalista ha parlato del momento della squadra nerazzurra e di come l'allenatore nerazzurro ha superato le difficoltà

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 22:46)

"Chivu ha avuto il merito di allungare la rosa dell'Inter. Ha preparato i giocatori. Chi viene da un momento di difficoltà è Luis Henrique ma viene da un gol. Zielinski è un titolare in più e quando tornerà Calhanoglu sono convinto che resterà l'ex Napoli titolare come mezzala. Sucic ha fatto bene all'inizio, può giocare da centrale. A prescindere da chi gioca, il centrocampo riesce a mantenere il gioco, il palleggio e la profondità della manovra". Stefano De Grandis su Skysport si è riferito ai giocatori che hanno sostituito gli assenti Dumfries, Barella e Calhanoglu con il primo rientrato in parte in gruppo oggi e gli altri due recuperati in vista della partita contro la Juventus.

"Anche Inzaghi faceva delle rotazioni, ma diverse, rotazioni a orologio. Dopo 60 minuti uscivano i laterali - tanto che Dimarco è ancora arrabbiato e non ne parla con soddisfazioni - e quando faceva il turn over giocavano gli altri. Nella gestione di Chivu ogni tanto giocano Thuram ed Esposito insieme, una coppia di titolari, perché Pio è un titolare bis. A volte gioca Sucic, pure lui un titolare bis. Diouf già è un'alternativa. Non c'è un'Inter A e un'Inter B: ha fatto una mescola talmente ben riuscita che si è allungata la rosa. Tutti si sentono titolari a tutti gli effetti. Perché l'anno scorso, per colpa anche dei giocatori Arnautovic-Taremi e le alternative erano le secondo linee", ha aggiunto.

"L'Inter ha superato il moto ondoso. Si è fermata contro le big. Ha perso con Juve, Napoli e Milan, chi è alle sue spalle. Ha perso negli scontri diretti. Penso che l'Inter sia favorita per vari motivi, gol, manovra che funziona, ma c'è l'incognita degli scontri diretti", ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)