FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Dico la mia opinione su Chivu e spero di spiegarmi perché ci tengo: per me è…”

ultimora

Adani: “Dico la mia opinione su Chivu e spero di spiegarmi perché ci tengo: per me è…”

Adani: “Dico la mia opinione su Chivu e spero di spiegarmi perché ci tengo: per me è…” - immagine 1
Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha elogiato così l'operato all'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha elogiato così l'operato all'Inter di Cristian Chivu in questi mesi: "Dico la mia opinione e spero di spiegarmi bene perché ci tengo. Mi sorprendo stimando: è una sorpresa che mi fa star bene. Perché quando vedo persone e professionisti così puliti e così celeri nel percorso nell'arrivare all'affermarsi grazie a strade nobili, modi giusti e completezza nell'espressione del mestiere, io imparo. Mi rimane. Ed è questo che mi sta dando Chivu: è quasi la sintesi della nostra discussione. Ognuno esprime un pensiero e ci si confronta sui diversi modi di fare calcio: ma cosa rimane? Un'apertura e un confronto sul rapporto del percorso per arrivare ad un risultato, la completezza del mestiere.

Adani: “Dico la mia opinione su Chivu e spero di spiegarmi perché ci tengo: per me è…”- immagine 2
Inter TV

Io penso che Chivu in pochissimo tempo è quello che più di tutti ha riassunto questo concetto coi fatti. Ti dice che vuole dominare la partita, ma 4-5 volte in un certo momento ha saputo prendere ciò che serviva: domino a Udine, devo saper soffrire negli ultimi 20. Potevo fare 3 gol ma poi devo trovare una strada per capire cosa serve in quel momento. Nulla a che vedere con chi gestisce un altro tipo di calcio che non è aperto come il suo: o andiamo avanti scriteriati o stiamo dietro rinunciando perché il gol si fa. Chivu è completo: ti fa una partita di sofferenza in cui ti mette Akanji mediano, ma ti dice che se non domini non sei pericoloso.

Adani: “Dico la mia opinione su Chivu e spero di spiegarmi perché ci tengo: per me è…”- immagine 3
Getty

Lautaro è capocannoniere giocando quasi sempre da 10, Luis Henrique si impone da ala facendo il quinto e anche chiusure, i centrali costruiscono, Akanji può fare il braccetto o il centrale, le punte possono giocare tutte con tutti, ha provato Carlos Augusto e Diouf a destra. Poi ha questa comunicazione volta sempre all'onestà e anche a dire che non sia banale: ma non per questo fa l'incantatore di serpente. Lui riesce ad essere efficace senza vendere fumo. In così poco tempo la sorpresa che ho è perché non è che non credevo in questo, ma il contrario: è quanto fa bene a me confrontarmi con un metodo e un'apertura mentale facendolo in una grande. Stupire e imporsi in una squadra normale è un conto, in una superiore è un altro. Super grato con una stima alta".

Leggi anche
Cassano: “Chivu, impatto clamoroso e non pensavo! Quell’altro che c’era prima...
Condò: “Inter, tra Arsenal e Dortmund 2 punti fattibili. Ma sarebbe un’impresa se ne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA