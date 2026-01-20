Nicola Ventola, ex centravanti, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 10:46)

Nicola Ventola, ex centravanti, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "L'ammirazione per Lautaro è perché sa fare tutto: chi capisce di calcio sa come difende la palla e sa sempre se appoggiarsi e imbucare.

Poi è normale che abbia un calo fisico se non si ferma mai: deve stare anche bene fisicamente ma ci sta che non segni in qualche partita. Ma per me è uno degli attaccanti più completi, sa fare tutte le fasi. Se potessi fare una domanda a Chivu gli chiederei di Sucic: abbiamo sempre ammirato la meritocrazia, lo vedo che lo fa entrare pochi minuti e lui lo vedo triste.

Su Chivu c'era diffidenza perché al Mondiale per Club l'Inter ha fatto veramente male perché era cotta: cominci già con un visto di un mese fatto male. Chapeau".