Nicola Ventola, ex centravanti, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "L'ammirazione per Lautaro è perché sa fare tutto: chi capisce di calcio sa come difende la palla e sa sempre se appoggiarsi e imbucare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Ventola: “A Chivu se potessi farei una domanda su questo giocatore: lo vedo triste”
ultimora
Inter, Ventola: “A Chivu se potessi farei una domanda su questo giocatore: lo vedo triste”
Nicola Ventola, ex centravanti, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Poi è normale che abbia un calo fisico se non si ferma mai: deve stare anche bene fisicamente ma ci sta che non segni in qualche partita. Ma per me è uno degli attaccanti più completi, sa fare tutte le fasi. Se potessi fare una domanda a Chivu gli chiederei di Sucic: abbiamo sempre ammirato la meritocrazia, lo vedo che lo fa entrare pochi minuti e lui lo vedo triste.
Su Chivu c'era diffidenza perché al Mondiale per Club l'Inter ha fatto veramente male perché era cotta: cominci già con un visto di un mese fatto male. Chapeau".
© RIPRODUZIONE RISERVATA