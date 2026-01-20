Lo scorso 30 settembre il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan. I lavori di costruzione del nuovo stadio dovrebbero partirà a metà del 2027, mentre lo storico stadio verrà abbattuto. "Tutto è cambiato", spiega Javier Zanetti intervistato da Sky Sport Uk.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…”
ultimora
San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…”
Intervistato da Sky Sport Uk, il vicepresidente nerazzurro ha parlato della necessità per il club di avere un nuovo stadio
"Credo che una squadra importante come l'Inter in tutto il mondo abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante è che sia sempre a San Siro. Spero che anche lì potremo creare ricordi speciali.Sarà sempre uno stadio che ricorderà tantissimi momenti e ha regalato tante vittorie. Il mio debutto? Non avrei mai immaginato che fosse la prima di 858 partite".
(Sky sport Uk)
© RIPRODUZIONE RISERVATA