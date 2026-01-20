FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…”

ultimora

San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…”

San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport Uk, il vicepresidente nerazzurro ha parlato della necessità per il club di avere un nuovo stadio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…”- immagine 2
Getty Images

Lo scorso 30 settembre il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan.  I lavori di costruzione del nuovo stadio dovrebbero partirà a metà del 2027, mentre lo storico stadio verrà abbattuto. "Tutto è cambiato", spiega Javier Zanetti intervistato da Sky Sport Uk.

San Siro, Zanetti: “Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. Spero che…”- immagine 3
Getty Images

"Credo che una squadra importante come l'Inter in tutto il mondo abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante è che sia sempre a San Siro. Spero che anche lì potremo creare ricordi speciali.Sarà sempre uno stadio che ricorderà tantissimi momenti e ha regalato tante vittorie. Il mio debutto? Non avrei mai immaginato che fosse la prima di 858 partite".

(Sky sport Uk)

Leggi anche
Sabatini: “Assist Esposito non è calcio!” Trevisani e Biasin insorgono:...
Van de Kerkhof: “Perisic fantastico, può giocare così altri 3 anni. Inter? Mai! Nemmeno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA