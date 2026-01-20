Lo scorso 30 settembre il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan. I lavori di costruzione del nuovo stadio dovrebbero partirà a metà del 2027, mentre lo storico stadio verrà abbattuto. "Tutto è cambiato", spiega Javier Zanetti intervistato da Sky Sport Uk.

"Credo che una squadra importante come l'Inter in tutto il mondo abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante è che sia sempre a San Siro. Spero che anche lì potremo creare ricordi speciali.Sarà sempre uno stadio che ricorderà tantissimi momenti e ha regalato tante vittorie. Il mio debutto? Non avrei mai immaginato che fosse la prima di 858 partite".