Bild – Mercato, tutto vero: l’Inter è concreta su Kim! Ha disponibilità economica e quindi…

Marco Astori Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 17:16)

Torna forte l'interesse dell'Inter nei confronti di Kim Min Jae, difensore del Bayern Monaco che piace da tempo ai nerazzurri. Il club di viale della Liberazione dovrà operare in difesa la prossima estate e il coreano è uno degli obiettivi più importanti sul taccuino dei dirigenti. A confermarlo è Tobi Altschaffl, giornalista tedesco, in un podcast per la Bild.

"Min Jae Kim si fa sempre notare: è molto motivato, anche se è solo una riserva. E ora circola una voce: l’Inter e il Milan sarebbero interessati a Min Jae Kim. È vero o no? È vero — e questa è una buona notizia per il Bayern Monaco.

Min Jae Kim era infatti considerato un possibile partente, ma bisogna dire che si sta comportando molto bene nel suo ruolo. Si allena con impegno, anche se spesso non è al meglio fisicamente, ha giocato verso la fine della scorsa stagione, si sta ancora riprendendo un po’ e vuole davvero tornare a essere parte integrante della squadra.

Tuttavia, Inter e Milan sono ovviamente due opzioni concrete: hanno disponibilità economica. In Italia, con il Napoli, Kim aveva fatto molto bene, e dunque in club come questi potrebbe tornare a vivere quei sogni da “muro difensivo” che aveva già realizzato lì. È quindi una possibilità reale", le sue parole.