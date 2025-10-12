FC Inter 1908
Bastoni squalificato per Italia-Israele ma è ancora in ritiro: ecco quando tornerà ad Appano

Bastoni, che salterà Italia-Israele per squalifica, non è ancora rientrato ad Appiano: ecco quando lo farà
Matteo Pifferi Redattore 

Giallo pesante quello preso da Alessandro Bastoni al 72' del match disputato ieri dall'Italia contro l'Estonia in quel di Tallinn.

Per questa ammonizione, Bastoni non potrà scendere in campo martedì contro Israele in quanto era diffidato. Bastoni, dunque, sarà out per squalifica e Gattuso dovrà optare per un altro difensore per completare il reparto arretrato. Il difensore nerazzurro, però, ha deciso di restare in ritiro.

"Ammonito al 72' a Tallinn, il difensore azzurro era diffidato e il giallo gli costerà la partecipazione a Italia-Israele di martedì. Dopo aver deciso di trascorrere la domenica insieme alla squadra, lunedì Bastoni lascerà il ritiro di Udine facendo così ritorno a Milano", racconta Sky Sport.

