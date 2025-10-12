Giallo pesante quello preso da Alessandro Bastoni al 72' del match disputato ieri dall'Italia contro l'Estonia in quel di Tallinn.
Bastoni, che salterà Italia-Israele per squalifica, non è ancora rientrato ad Appiano: ecco quando lo farà
Per questa ammonizione, Bastoni non potrà scendere in campo martedì contro Israele in quanto era diffidato. Bastoni, dunque, sarà out per squalifica e Gattuso dovrà optare per un altro difensore per completare il reparto arretrato. Il difensore nerazzurro, però, ha deciso di restare in ritiro.
"Ammonito al 72' a Tallinn, il difensore azzurro era diffidato e il giallo gli costerà la partecipazione a Italia-Israele di martedì. Dopo aver deciso di trascorrere la domenica insieme alla squadra, lunedì Bastoni lascerà il ritiro di Udine facendo così ritorno a Milano", racconta Sky Sport.
