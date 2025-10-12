Bastoni, che salterà Italia-Israele per squalifica, non è ancora rientrato ad Appiano: ecco quando lo farà

Per questa ammonizione, Bastoni non potrà scendere in campo martedì contro Israele in quanto era diffidato. Bastoni, dunque, sarà out per squalifica e Gattuso dovrà optare per un altro difensore per completare il reparto arretrato. Il difensore nerazzurro, però, ha deciso di restare in ritiro.