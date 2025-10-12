FC Inter 1908
Inter, gli auguri di buon compleanno a Wim Jonk: “Determinazione, energia e senso del gol”

L'ex centrocampista olandese compie oggi 59 anni: con la maglia nerazzurra 67 presenze e 13 gol in due stagioni
Oggi Wim Jonk festeggia il suo 59° compleanno. Arrivato all’Inter nell’estate del 1993, il centrocampista olandese ha indossato la maglia nerazzurra per due stagioni, collezionando 67 presenze e 13 gol.

Tra le sue reti più iconiche e importanti spicca quella splendida conclusione sotto misura nella finale di Coppa Uefa del 1994 contro il Casino Salisburgo, un momento rimasto impresso nella memoria di tutti i tifosi interisti.

Giocatore di grande personalità, Jonk ha saputo unire determinazione, energia e senso del gol, conquistando l’affetto e la stima del popolo nerazzurro.

Oggi l'ex centrocampista olandese compie 59 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri.

(inter.it)

