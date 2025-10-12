L'ex centrocampista olandese compie oggi 59 anni: con la maglia nerazzurra 67 presenze e 13 gol in due stagioni

Oggi Wim Jonk festeggia i l suo 59° compleanno . Arrivato all’Inter nell’estate del 1993, il centrocampista olandese ha indossato la maglia nerazzurra per due stagioni, collezionando 67 presenze e 13 gol .

Tra le sue reti più iconiche e importanti spicca quella splendida conclusione sotto misura nella finale di Coppa Uefa del 1994 contro il Casino Salisburgo, un momento rimasto impresso nella memoria di tutti i tifosi interisti.

Giocatore di grande personalità, Jonk ha saputo unire determinazione, energia e senso del gol, conquistando l’affetto e la stima del popolo nerazzurro.