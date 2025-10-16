FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…”

ultimora

Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…”

Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…” - immagine 1
A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Cesc Fabregas, in corsa per la panchina dell'Inter la scorsa estate
Alessandro Cosattini Redattore 

Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…”- immagine 2
Getty

A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Cesc Fabregas, in corsa per la panchina dell'Inter la scorsa estate.

Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…”- immagine 3
Getty Images

Fabregas come tutti sanno era la prima scelta dell’Inter. Nel 2025, l’allenatore del Como rifiuta l’Inter… A proposito di scelte, che è il tema di questi giorni. La scelta è sulla progettualità, sulla condivisione della crescita, questo è un progetto sano perché non è italiano, è condiviso da figure non italiane, anche in termini di agenti e intermediari, selezionano loro.

Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…”- immagine 4
Getty Images

La verità è che Fabregas è un allenatore visionario, ha una comunicazione sana. Nico Paz poteva essere uno dei tanti e invece… la progettualità. Fabregas è una persona speciale, sarà tra i più influenti in Europa nei prossimi 10 anni”.

Leggi anche
Teocoli: “Scudetto di Pioli un po’ rubato. L’Inter fece harakiri, un trofeo così…”
Cassano: “Ora Arnautovic e Sanchez sono scarsi? Chi ha voluto Correa? Chivu un grande,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA