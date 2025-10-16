A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Cesc Fabregas, in corsa per la panchina dell'Inter la scorsa estate.
Adani: “Tutti sanno che Fabregas era la prima scelta Inter. La verità dietro il suo rifiuto…”
“Fabregas come tutti sanno era la prima scelta dell’Inter. Nel 2025, l’allenatore del Como rifiuta l’Inter… A proposito di scelte, che è il tema di questi giorni. La scelta è sulla progettualità, sulla condivisione della crescita, questo è un progetto sano perché non è italiano, è condiviso da figure non italiane, anche in termini di agenti e intermediari, selezionano loro.
La verità è che Fabregas è un allenatore visionario, ha una comunicazione sana. Nico Paz poteva essere uno dei tanti e invece… la progettualità. Fabregas è una persona speciale, sarà tra i più influenti in Europa nei prossimi 10 anni”.
