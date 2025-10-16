Teo Teocoli, noto personaggio dello spettacolo e tifoso milanista, ha parlato a Radio Firenze Viola nel corso di Viola amore mio. Ecco le sue parole sull’ultimo scudetto vinto da Stefano Pioli al Milan.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Teocoli: “Scudetto di Pioli un po’ rubato. L’Inter fece harakiri, un trofeo così…”
ultimora
Teocoli: “Scudetto di Pioli un po’ rubato. L’Inter fece harakiri, un trofeo così…”
Teo Teocoli, noto personaggio dello spettacolo e tifoso milanista, ha parlato a Radio Firenze Viola dell'ultimo scudetto vinto da Pioli
Cosa le provoca il ritorno a Milano di Pioli?
"Quello scudetto è stato un po'... rubato a mani basse, l'Inter fece harakiri perdendo non so dove all'ultima partita (a Bologna, ndr). È stato un trofeo che non ha lasciato traccia.
A Firenze è come se ci fosse una maledizione, c'è una squadra che lotta sempre ma non riesce a vincere. Dispiace perché il pubblico di fiorentino lo meriterebbe".
© RIPRODUZIONE RISERVATA