Teo Teocoli, noto personaggio dello spettacolo e tifoso milanista, ha parlato a Radio Firenze Viola dell'ultimo scudetto vinto da Pioli

Teo Teocoli , noto personaggio dello spettacolo e tifoso milanista, ha parlato a Radio Firenze Viola nel corso di Viola amore mio. Ecco le sue parole sull’ultimo scudetto vinto da Stefano Pioli al Milan.

"Quello scudetto è stato un po'... rubato a mani basse, l'Inter fece harakiri perdendo non so dove all'ultima partita (a Bologna, ndr). È stato un trofeo che non ha lasciato traccia.