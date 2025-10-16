Intervenuto su Viva El Futbol, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "L'Inter in questi quattro anni era la più forte, ha vinto uno scudetto: grazie ad Inzaghi abbiamo buttato tre campionati al cesso. Poi quest'anno la scelta Chivu è stata intelligente anche se loro avevano puntato Fabregas.

Ma sono convinto che lui sa lavorare, farà l'allenatore a grandissimi livelli e sta gestendo bene. Poi mi da fastidio che si dica che avevano attaccanti scarsi l'anno scorso: Arnautovic è scarso? In base a cosa? Perché si mangia un gol? Oppure due anni fa c'era Sanchez che sta facendo sfracelli in Spagna a 38 anni, era scarso? Se fai giocare sempre i soliti e ogni tanto metti un attaccante forte come loro due che non li caghi, il problema non è dei ragazzi, è chi li gestisce.