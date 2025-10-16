FC Inter 1908
Cassano: "Ora Arnautovic e Sanchez sono scarsi? Chi ha voluto Correa? Chivu un grande, farà…"

Intervenuto su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Intervenuto su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "L'Inter in questi quattro anni era la più forte, ha vinto uno scudetto: grazie ad Inzaghi abbiamo buttato tre campionati al cesso. Poi quest'anno la scelta Chivu è stata intelligente anche se loro avevano puntato Fabregas.

Ma sono convinto che lui sa lavorare, farà l'allenatore a grandissimi livelli e sta gestendo bene. Poi mi da fastidio che si dica che avevano attaccanti scarsi l'anno scorso: Arnautovic è scarso? In base a cosa? Perché si mangia un gol? Oppure due anni fa c'era Sanchez che sta facendo sfracelli in Spagna a 38 anni, era scarso? Se fai giocare sempre i soliti e ogni tanto metti un attaccante forte come loro due che non li caghi, il problema non è dei ragazzi, è chi li gestisce.

Quelli che ci sono oggi devono crescere, ma alla fine giocheranno sempre Lautaro e Thuram. L'anno scorso l'Inter non aveva attaccanti? Chi l'ha detto? Correa l'ha voluto Inzaghi, 35 milioni di euro: ha fatto cagare, è colpa mia? Qualcuno deve dare le colpe a chi davvero le merita".

