Adani: “Ecco il giocatore che mi ha rubato più l’occhio nella Fiorentina”

COLPANI - “Se può fare di più? Sicuramente, in quel modo di giocare da defilato riesce a mettersi di taglio e vede il gioco. Tira in porta, riesce a servire bene i compagni. Io credo che se tutti quanti tolgono qualcosa a fronte di un sistema di gioco che valorizza il collettivo, è per questo che la Fiorentina ha questi risultati e non è un caso".