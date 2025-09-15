L'Inter a livello tecnico-tattico non ha un calciatore per rinnovare il sistema tra i nuovi acquisti che Chivu ha voluto. Aveva già acquistato tre giocatori prima della finale di Champions: Luis Henrique, Sucic e Bonny. Cercavano Lookman, è arrivato Diouf. Se questa è stata la strategia e con la Juventus c'erano 85 milioni in panchina non voluti dall'allenatore, le cose come sono state fatte? La società non ha cambiato e aggiunto perché aveva una squadra forte o perché è difficile cambiare con le idee nuove?"