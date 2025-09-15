FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Con la Juve 85 mln in panchina non voluti da Chivu, questa è la strategia? Come può…”

ultimora

Adani: “Con la Juve 85 mln in panchina non voluti da Chivu, questa è la strategia? Come può…”

Adani Inter
Le parole dell'ex calciatore su ciò che non funziona in casa nerazzurra in questo inizio di stagione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Nel corso dell'ultima live su Viva El Futbol, Lele Adani ha detto la sua sull'annata appena iniziata in casa Inter. Qui le sue considerazioni: "Dove Chivu deve dimostrare è prima di tutto sull'attecchire sulle motivazioni da dare ai calciatori. Deve avere tempo, va aspettato nei cambiamenti che può fare: è un allenatore che merita la sua opportunità, anche essendo stato la terza scelta.

Inter

L'Inter che prende 6 gol in tre partite, che si fa rimontare contro Udinese e Juventus, non è attenta e applicata, famelica in area di rigore. La squadra più forte del campionato può avere un'attitudine così? Loro avevano una connessione con Inzaghi, se Chivu non attecchisce subito, come può incidere sull'aspetto tattico?

LEGGI ANCHE

L'Inter a livello tecnico-tattico non ha un calciatore per rinnovare il sistema tra i nuovi acquisti che Chivu ha voluto. Aveva già acquistato tre giocatori prima della finale di Champions: Luis Henrique, Sucic e Bonny. Cercavano Lookman, è arrivato Diouf. Se questa è stata la strategia e con la Juventus c'erano 85 milioni in panchina non voluti dall'allenatore, le cose come sono state fatte? La società non ha cambiato e aggiunto perché aveva una squadra forte o perché è difficile cambiare con le idee nuove?"

Leggi anche
Lite Rabiot-Rowe, Longoria: “Mai ho visto giocatori uscire dallo spogliatoio con…”
Lutto nel giornalismo sportivo, morto a 79 anni Franco Ligas, voce storia di Mediaset

© RIPRODUZIONE RISERVATA