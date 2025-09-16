Come è arrivata l'Inter a scegliere Cristian Chivu? Lele Adani, nel corso dell'ultima live sul canale Viva El Futbol, ha raccontato quanto accaduto nella lunga estate appena conclusa, in particolare sulla scelta dell'allenatore che è stato il primo tassello. Questa la ricostruzione proposta dall'ex calciatore nerazzurro:
Le parole dell'ex calciatore nerazzurro a proposito della scelta del sostituto di Simone Inzaghi andato via dopo la finale di Champions
"Volevano Fabregas e non è arrivato. Ausilio poi voleva un allenatore, Marotta ne voleva un altro. Le cose vanno dette. Marotta ha preso Chivu, ma Chivu è lì per far cosa? La società deve scegliere, sostenere, accompagnare e difendere. La più grande fortuna di un allenatore è avere una società che ti difende".
