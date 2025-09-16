Dopo aver limitato le rotazioni nelle sfide con Torino, Udinese e Juventus, questa volta Cristian Chivu sembra orientato a cambiare maggiormente l'undici che scenderà in campo nella trasferta in terra olandese.
Ajax-Inter, Chivu ha in mente diversi cambi: centrocampo e attacco, ecco l’idea. Frattesi…
"Da mettere in preventivo, a esempio, il ritorno di Dimarco a sinistra, ma Carlos Augusto potrebbe essere confermato, stavolta come braccetto mancino. Sempre a proposito di difesa, dopo tre gare consecutive da titolare, è da mettere in preventivo un turno di riposo per Acerbi, con l’inserimento al suo posto di De Vrij. Dovrebbe mantenere il posto, invece, Akanji. Ha bisogno di giocare e di assorbire i meccanismi del sistema di Chivu. Mentre Darmian è da verificare dopo che ieri si è allenato a parte per un po’ di mal di schiena", si legge sul Corriere dello Sport.
"A centrocampo, Sucic è pronto a tornare titolare dopo il “giro” iniziale in panchina allo Stadium. Da verificare chi gli farà posto. Il candidato forte è Mkhitaryan, magari con trasloco di Barella a sinistra, in modo da lasciare la destra al croato. Ma attenzione anche a Frattesi. Ora è abile e arruolabile, come si è visto in Nazionale. Ha bisogno di giocare, però, per raggiungere la migliore condizione".
"Difficile immaginare un’altra gara da spettatore per lui: tutto lascia credere che sarà uno dei cambi nella ripresa. Per finire, un occhio anche all’attacco. Per Bonny come per Pio Esposito si avvicina l’occasione della prima volta dall’inizio. Magari già contro l’Ajax, se Chivu ritenesse di far riposare Thuram. Nel caso, è più facile che tocchi all’ex-Parma piazzarsi al fianco di Lautaro".
(Corriere dello Sport)
