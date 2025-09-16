"Da mettere in preventivo, a esempio, il ritorno di Dimarco a sinistra, ma Carlos Augusto potrebbe essere confermato, stavolta come braccetto mancino. Sempre a proposito di difesa, dopo tre gare consecutive da titolare, è da mettere in preventivo un turno di riposo per Acerbi, con l’inserimento al suo posto di De Vrij. Dovrebbe mantenere il posto, invece, Akanji. Ha bisogno di giocare e di assorbire i meccanismi del sistema di Chivu. Mentre Darmian è da verificare dopo che ieri si è allenato a parte per un po’ di mal di schiena", si legge sul Corriere dello Sport .

"A centrocampo, Sucic è pronto a tornare titolare dopo il “giro” iniziale in panchina allo Stadium. Da verificare chi gli farà posto. Il candidato forte è Mkhitaryan, magari con trasloco di Barella a sinistra, in modo da lasciare la destra al croato. Ma attenzione anche a Frattesi. Ora è abile e arruolabile, come si è visto in Nazionale. Ha bisogno di giocare, però, per raggiungere la migliore condizione".