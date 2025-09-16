Non è così scontato che contro l’Ajax ci sia l’avvicendamento tra Yann Sommer e Josep Martinez. L’idea di lanciare lo spagnolo continua a restare forte, ma la decisione porta con sé conseguenze delicate. Come spiega il Corriere dello Sport, così lo svizzero passerebbe come grande colpevole della sconfitta di Torino, con tutte le conseguenze del caso.

"Chiaro che gli errori ci sono stati e sono stati anche pesanti. Ma l’Inter non si può permettere di “perdere” il portiere che, in ogni caso, ha cominciato l’annata da titolare. Tanto più che anche lo spagnolo deve ancora guadagnarsi definitivamente il palcoscenico. Nell’estate di un anno sono stati investiti per lui oltre tredici milioni di euro, con la prospettiva che possa raccogliere l’eredità dello svizzero".